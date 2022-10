Po nagovorih odvetnikov je na sodišču prva pričala neimenovana igralka in manekenka, ki je dejala, da jo je med njenim bivanjem v hotelu med filmskim festivalom Los Angeles Italia poklical Weinstein, ki ga je komajda poznala. Prišel je v njeno sobo, ko ga je prosila, naj jo zapusti, pa jo je zagrabil za lase in prisilil v oralni spolni odnos. »Jokala sem in se davila,« je povedala v solzah.

Sedemdesetletni Weinstein je ves čas, odkar je izbruhnil škandal – potem ko sta časnik The New York Times in revija New Yorker razkrila njegovo zgodovino spolnih zlorab žensk, ki so delale v zabavni industriji – vztrajal, da je nedolžen. Na prvem sojenju v New Yorku leta 2020, kjer so mu sodili zaradi podobnih obtožb, mu porota ni verjela in ga je zaradi posilstva ter drugih spolnih zločinov obsodila na 23 let zapora. Za producenta, ki stoji za filmskimi hiti, kot sta Šund in Zaljubljeni Shakespeare, to pomeni praktično dosmrtni zapor, saj mu je, odkar je pristal na sodišču, vidno opešalo zdravje.