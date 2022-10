Glasbenik, ki je na pariškem tednu mode najprej razburil z majico z napisom White Lives Matter, je na instagramu namreč izjavil, da raperja Diddyja nadzorujejo Judi, na twitterju pa, da je v pripravljenosti na boj z njimi. Za svoje izjave, zaradi katerih so bili blokirani njegovi računi na družbenih omrežjih, se ni želel opravičiti, zato so z njim začele odpovedovati pogodbe različne modne hiše in podjetja. Pri Adidasu so Westove izjave označili za nevarne in polne sovraštva ter sporočili: »V podjetju smo sprejeli odločitev, da takoj prekinemo partnerstvo z Yejem, proizvodnjo blagovne znamke Yeezy in vsa plačila Yeju in njegovim podjetjem.«

Podobno odločitev so sprejeli tudi v modni hiši Balenciaga, v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds pa so odstranili njegovo lutko. »Vsaka slavna oseba si zasluži svoj prostor v muzeju Madame Tussauds v Londonu, a mi poslušamo naše obiskovalce in javnost glede tega, koga želijo videti v muzeju,« so pojasnili v Madame Tussauds, kjer so Westovo lutko prvič predstavili leta 2015, ob voščeni lutki njegove takratne žene Kim Kardashian.

Zadnji v vrsti incidentov z Westom se je pripetil minuli teden, ko so s sedeža podjetja Sketchers v Los Angelesu morali ​ Westa fizično odstraniti. Pojasnili so, da je prišel brez vnaprejšnjega dogovora in vabila ter tam snemal brez dovoljenja. Dodali so, da z njim ne nameravajo sodelovati in da obsojajo njegove nedavne izjave, saj ne tolerirajo ne antisemitizma ne katere koli druge oblike sovražnega govora. x