Slednja je letošnje poletje obnorela družbena omrežja s svojo zmožnostjo ustvarjanja pogosto zelo dobrih izdelkov zgolj iz besednega opisa. Tudi zgornja »fotografija« je plod Dall-E 2, za njen nastanek pa smo vpisali geslo (v angleščini): »Človek z računalniškim monitorjem namesto glave med prebiranjem časopisa.« Podobno bo tudi uporabnik Shutterstocka v polje zgolj vpisal, kakšno fotografijo želi, in nato izbiral med tem, kar mu bosta arhiv avtorskih fotografij in umetna inteligenca ponudila.

Prodaja slik umetne inteligence sproža tudi nekaj kočljivih vprašanj glede avtorskih pravic. Dall-E 2 se ni naučil ustvarjati iz čistega nič, temveč se je učil (posnemanja) na podlagi ogromne baze avtorskih fotografij in njihovih opisov. Človeški avtorji so bili torej na neki način izkoriščeni za izobrazbo tehnologije, ki bi jih znala zamenjati. Da bi se kritikam nekoliko izognili, je Shutterstock napovedal vzpostavitev posebnega fonda iz prodaje slik umetne inteligence, iz katerega bo kaj pljusknilo tudi do avtorjev del, ki jih je Dall-E 2 uporabil za svojo izobrazbo. Dall-E 2 je medtem sicer že prosto in brezplačno dostopen sleherniku.