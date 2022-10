Pravljice na italijanski način

Kmalu bo 70 let, odkar so Italijani z Italom Calvinom dobili to, kar sta brata Grimm na začetku 19. stoletja dala Nemcem: obsežno in celovito zbirko ljudskih pravljic. Kaj se zgodi z italijansko različico Rdeče kapice, Pepelke in Obutega mačka? Različice vsem znanih pravljičnih motivov z italijanskim pridihom so nedavno izšle tudi v slovenščini.