V petih oddajah je sodelovalo trideset gostov, od tega šestindvajset moških in štiri ženske. Povprečna starost gostov je bila okrog petdeset let. Le eden, generalni direktor RTV, je bil mlajši od štirideset let. Veliko je bilo pomembnih, bivših in sedanjih, vsi so bili zelo visoko izobraženi. Bilo je seveda tudi vodstvo RTV Slovenija. Spoštovana publika, kot nas je nagovarjala voditeljica, običajni gledalci, moški in ženske, mladi in stari, izobraženi in neizobraženi, pa smo bili le pred ekrani.

Vsakemu svoje, kajne gospa voditeljica? Ženske v oddajo Dobro jutro, moški pa na pogovore o prihodnosti RTV. Pretežno stari moški so očitno tisti, ki se na vse spoznajo, posebno dobro nekateri pomembni bivši. Ti so skupaj z voditeljico poudarjali strah pred grozečo in vsesplošno politizacijo RTV Slovenija, ki da jo načrtuje aktualna vlada. Voditeljica ni le usmerjala pogovorov, temveč končno povsem osvobojena izražala svoje vrednostne sodbe in globoke skrbi, predvsem izjemno skrb za bodoči položaj aktualnega vodstva RTV: »Kaj boste pa počeli, če vas bodo zamenjali kot direktorja?« Pa za položaj katoličanov, ker naj bi bil v novem svetu RTV le en njihov predstavnik, namesto dveh v sedanjem programskem svetu. Izražala je gnev zaradi upora nekaj novinarjev: »Jaz bi pričakovala sankcije zanje.« Bila je nejevoljna zaradi, po njenem, mladih, ki da so levi, ter za to okrivila vzgojo v 70. letih: »Krivo je to, da v tistih časih, v sedemdesetih letih, mogoče vzgojno med mladino ni bilo dovolj storjenega. Zdaj tisti, ki so bolj mogoče levi, so mladi.«

Jezila se je tudi na Radio Ga Ga, ki da »napada tudi lastno hišo«. Vneme polni Vidi so posamezni sodelujoči malce oporekali, kot denimo direktor Radia Slovenija Štular, ki se prav nič ne obremenjuje z morebitno izgubo direktorskega položaja, pa odgovorni urednik 1. programa Radia Slovenija Poslek, ki je poučil voditeljico s 40-letnimi izkušnjami, da je Radio Ga Ga satirična oddaja, pa bivši predsednik programskega sveta Zupanič, da se kot katoličan ne čuti prav nič ogroženega. Te motnje niso pravoverne Vide prav nič zmotile. Šla je premočrtno naprej.

Saj komu bo pa padla krona z glave, če je, kot je priznal eden od bivših, Turk, Televizija enkrat končno bolj desna, saj tudi njemu ni, ko je bila vsa desetletja bolj leva. Še en bivši, Virant, pa je stvari zašpičil. Po njegovem mnenju je bila RTV Slovenija prej preveč levo usmerjena, včasih navijaška in celo na meji političnega aktivizma, čeprav je sam zelo rad gledal Studio city. Zaradi preusmeritve na desno, ki se je po njegovem zgodila na horuk, po partijsko, pa trpita kakovost in profesionalnost.

Novinarstvo desno usmerjenih novinarjev in urednikov informativnega programa, onih najstarejših večnih in drugih najmlajših »s ceste«, večinoma ni kakovostno, je okorno, vsiljivo, netelevizično, propagandno in navijaško. V tem trenutku se tudi zdi, da se ti novinarji in trenutno vodstvo TV Slovenija, ki deluje kot izpostava SDS, primežu te politike sploh ne želi izviti. Vidin »boj« zoper novelo zakona o RTV je le strah pred drugo politiko.

Za profesionalno, kakovostno in pluralno RTV bo treba še zelo veliko resnicoljubnih pogovorov, tudi s »spoštovano publiko«.

Magda Plementaš Lombar, Kranj