Pred ubojem še ropal

Zaradi kadrovskih težav v zaporu na Dobu Bojana Kajfeža včeraj niso uspeli pripeljati na ljubljansko sodišče, da bi se zagovarjal glede obtožb za dva ropa in povzročitev splošne nevarnosti. Štiriinpetdesetletnik sicer tam prestaja 14 let in pol dolgo zaporno kazen zaradi uboja Petre Kramberger na terasi lokala v Pržanu.