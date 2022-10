Muzejski eksponat z nepovabljenim gostom

Na železniški postaji v Laškem že nekaj let stojita muzejska eksponata lokomotiva in vagon. A vagon je v zadnjem letu in pol postal začasno zatočišče enega od brezdomcev, ki očitno ne razume, da se je naselil v muzejski eksponat. Lokalna oblast je nemočna, lastniki, Slovenske železnice, še iščejo rešitev za nastali problem, laški policisti pa okoli vagona opravljajo redne kontrole.