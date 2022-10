Pred grobovi se bo trlo ljudi in prav nič se ne sprenevedajmo, mnogi bodo tam stali tudi zato, da bodo opaženi, ali pa zato, da ne bi bili neopaženi, kajne. Pred ne tako davnimi časi je veljalo, da je prvi november tudi svojevrsten praznik najnovejših zimskih modnih smernic. Gospe so se pač pokazale v novih krznenih plaščih ali vsaj s kakšno krzneno lisico okoli vratu. Nič nenavadnega ni bilo, če je na ta dan zapadel prvi sneg, vsekakor pa je bilo dovolj mrzlo za bunde, plašče, kape, šale in rokavice. Pred leti … Zdaj so podnebne spremembe naredile svoje in meteorologi za torek napovedujejo sončno vreme in prav lepo poletnih 23 stopinj. Dan mrtvih pa tako postaja priložnost za prikaz najnovejše spomladanske mode … Še dobro, da je pelcmantlom zaradi povsem drugih razlogov že zdavnaj odklenkalo.