Tiskovni predstavnik Pelosijeve Drew Hammil je sporočil, da Paula Pelosija zdravijo v bolnišnici in bi naj sčasoma povsem okreval. Prenesel je tudi zahvalo Pelosijeve reševalcem in policistom za hitro posredovanje.

Grožnje članom ameriškega kongresa in njihovim družinskim članom v zadnjem času naraščajo. Lani je kongresna policija preiskovala 9600 groženj članom kongresa.

Odmevali so tudi napadi nanje, kot tisti leta 2011, ko je napadalec ustrelil demokratsko kongresnico Gabrielle Giffords v Arizoni, in leta 2017, ko je strelec napadel republikanske kongresnike na treningu baseballa in hudo ranil republikanca iz Louisiane Steva Scalisa.

Kongresniki prejemajo grožnje po telefonu in tudi v živo, prenapeteži pa se pojavljajo tudi pred njihovimi domovi. Pelosijeva je bila v času napada na moža v Washingtonu, kamor se je pred kratkim vrnila s poti v Evropi.

Paul Pelosi je bogat finančnik in vlagatelj, ki večinoma ostaja v San Franciscu, medtem ko njegova žena v Washingtonu vodi kongres. Poročena sta že 59 let in imata pet odraslih otrok.

Letos je že bil v medijih zaradi vožnje v pijanem stanju, pri čemer je bil vpleten v nesrečo. Sodišče ga je obsodilo na pet dni zapora in tri leta pogojne kazni.