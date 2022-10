»Spoštovani, čas je da izvemo, kdo bo novi slovenski milijonar, in dobimo odgovor na vprašanje: zrcalce, zrcalce na odru, povej, kdo najpametnejši v deželi je tej?« »Radikalno zanikajo moralne norme, vero in družino. Odgovorimo si na preprosto vprašanje, ki ga naslavljam na vse državljane. Ali želimo tudi v naši deželi imeti starša ena, dva ali starša tri namesto očeta in mame? Ali se je tistim tam zunaj zmešalo? Ali si res želimo perverznost, ki vodi v degradacijo in izginotje, perverznost, vsiljeno našim otrokom od prvega razreda dalje? Da otroke bombardirajo s teorijami, da ob moškem in ženski obstaja še nekakšen tretji spol, da lahko z operacijo spreminjajo spol. Ali si to želimo za našo deželo, naše otroke? Za nas je to nesprejemljivo, mi imamo drugačno bodočnost. To popolno odrekanje temu, kar pomeni biti človek, je strmoglavljenje vere in tradicionalnih vrednot. Čaščenje svobode postaja podobno 'obrnjeni veri' – čistemu satanizmu. Ko je Jezus Kristus razkrinkal lažne mesije, je v govoru na gori rekel: Po njih sadovih jih boste spoznali!«

»Spoštovani finalisti, vprašanje za milijon je: kdo je avtor teh zgodovinskih besed?« Prvi se je opogumil gospod Grims. »Prepričan sem – tako kot sem prepričan, da je Zemlja ploskev in da je samo naš vodja nesmrten – da je avtor teh kolosalnih besed Aleš Primc, ki mu edinemu gre res za vero in otroke!« »Hvala, zapisano. Kar trese me od radovednosti, kaj bo povedal gospod Logar?« »Uporabil bom klic v sili? Halo, šef, ti sigurno veš odgovor.« »A sem ti rekel, da me ne kliči. Ne poznava se do konca volitev, razumeš?!« »Ampak, Janez, ki te komaj poznam, gre za milijon, ki nam prav pride v strankarski blagajni.« »S tem si me prepričal, sitnoba. Kučan je avtor. Na našem ideološkem travniku se pase, naše vrednote krade.« »Hvala, šef! Končni odgovor je: stric iz ozadja!«

»Kakšna intuicija, kakšno genialno sklepanje! Z besedo na plan, gospod Vodeb,« je po odru poskakoval Pahor. »Avtor tega briljantnega nagovora je Miha Kordiš. V objemu svoje politične razvajenosti se nikakor ni mogel sprijazniti in privaditi, da je bil v opoziciji. Pa z Janšo je v tako imenovanem negativnem transferju zato, ker črti svojega v otroštvu doživetega 'slabega' očeta, potem rešitev išče v reševanju duš drugih otrok!«

»Uuuuaaau, to pa gate trga. Kapo dol, to mi deli, miško. Gospod Tonin, zmorete vi bolje?« »Srce mi pravi, da tako koncizno in za dušo božajoče lahko ta problem degeneracije naše družbe opiše samo gospod Janša, a razum se nagiba k Slovenski škofovski konferenci. Upošteval bom razum – škofje. Oprosti, tovariš Tvito, za denar gre.«

»Gospod Urbanija!« »Avtor je novinar Možina!« Finalista Pirkoviča je kar odneslo s stola: »Izdajalec, zatajil si me. Mene, prvega pesnika opozicije! Kako si mogel? Za avtorja sem hotel razglasiti sebe, zdaj pa pravim – avtor je Štuhec! Ne, pardon, popravek. Kardinal Rode.«

»Gospodje kandidati, spoštovani Slovenci, čas je da si nalijemo čistega vina, se soočimo z resnico,« je dramo stopnjeval Pahor. »Avtor tega vam tako ljubega govora je … ne boste verjeli … vaš vzornik Vladimir Vladimirovič Putin. Imel ga je 30. septembra v Kremlju ob slovesni priključitvi dela Ukrajine materi Rusiji. Vsi ste bili pravilnemu odgovoru zelo blizu, vsi bi v resnici lahko imeli prav, a tokrat ni šlo. Milijon evrov bo šel ali Inštitutu 8. marec ali skrivnostni humanitarni fundaciji Vrtnica Urške Bačovnik. Odločitev bo sprejela komisija v sestavi Hojs, Matoz, Mahnič, Primc.«