Ljubljana – moje (grdo) mesto

Žal mi je, da si z dragim profesorjem javno dopisujeva v časopisu, a me hkrati veseli, da je čim širša javnost seznanjena in izzvana k razmišljanju o prostorskih problemih, ki pomembno vplivajo na življenje vsakega od nas. V zadnjem Objektivu prof. Koželj opisuje slabo podobo slovenske krajine. Z njegovimi razmišljanji se v celoti in popolnoma strinjam. Verjetno ne namenoma pa profesor pozabi omeniti, da smo veliko večino grdih, neskladnih hiš, prizidkov, proizvodnih objektov … zasnovali arhitekti, ki smo večinoma diplomirali na šoli, na kateri poučuje.