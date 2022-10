Tajni uradni list za gozdove

Za štirinajst gozdnogospodarskih območjih, na katera je razdeljena Slovenija, prav zdaj potekajo zaključni postopki sprejemanja novih načrtov za obdobje 2021–2030. Gozdarski načrti za obdobje 2011–2020 so bili na ravni Slovenije skromno uresničeni, saj sta bili na primer obnova zasebnih gozdov in nega gozdov uresničeni le v 30 oziroma 20 odstotkih od načrtovanega obsega. Uresničenost mogočega poseka je dosegla 70 odstotkov, pa še to verjetno kot posledica naravnih dejavnikov, kot sta na primer žled in podlubnik, in ne toliko zaradi dejavnosti javne gozdarske službe in drugih deležnikov v gozdarstvu. Na posameznih gozdnogospodarskih območjih so te številke celo precej nižje, kar nakazuje, da zasebni lastniki gozdov očitno niso pripravljeni izvajati gojitvenih ukrepov v obsegu, kot so zapisani v gozdarskih načrtih, javna gozdarska služba pa nima vzvodov, s katerimi bi jih spodbudila.