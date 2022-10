Ingemar Stenmark Švedska

Legendarni švedski specialist za tehnične discipline je kar osemkrat slavil v skupnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu. Ingemar Stenmark (1956) je bil najboljši veleslalomist kar sedemkrat, leta 1977 pa si je prvo mesto razdelil s Švicarjem Heinijem Hemmijem. Mojster na Elanovih smučeh je bil tudi trikrat na drugem mestu skupnega svetovnega poklala v veleslalomu. Stenmark je za mnoge še vedno najboljši alpski smučar vseh časov, navsezadnje je osemkrat osvojil tudi skupno slalomsko lovoriko, trikrat (v sezonah, ki so se končale leta 1976, 1977 in 1978) pa je osvojil tudi skupno zmago v svetovnem pokalu. Stenmark je dosegel 46 zmag v veleslalomih za svetovni pokal, dobil pa je tudi 40 slalomov. V smuku ga nikoli ni bilo med najboljšimi. Mimogrede, Stenmark je v svetovnem pokalu nastopal v njegovem zlatem obdobju od sezone 1973/74, ko je imel 17 let, do leta 1989, ko je imel 32 let. Omenimo še, da ima v zbirki dve zlati in bronasto medaljo z olimpijskih iger ter tri zlate in srebrno s svetovnih prvenstev.