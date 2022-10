Minister je poudaril, da razume da je za sindikat pomembna časovna komponenta, saj lahko spremembe kolektivnih pogodb, ki jih terja sindikat, trajajo tudi več let. Dodal je, da je možno reševanje te problematike tudi prek sprememb krovne zakonodaje.

Vlada po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Urbana Kodriča odpira socialni dialog, se pogaja z vsemi sindikati, tudi s tistimi, ki imajo ločene zahteve, poleg tega pa v letošnjem letu zvišuje plače javnemu sektorju za 4,5 odstotka, povišuje nadomestilo za malico in naslednje leto k obstoječim plačnim razredom dodaja še en plačni razred.

Dejal je, da je bil eden izmed očitkov sindikata, da »z odpravo stropa in določitvijo četrtega naziva v šolstvu stihijsko posegamo v plačni sistem«. Vlada se je po njegovih besedah zavezala, da uresniči dogovore prejšnjih vlad, ki so bili sklenjeni s sindikati, in eden izmed teh dogovorov je bil tudi ta. Dodal je, da pogajanja še niso prekinjena, prav tako imajo že določen datum naslednjega kroga pogajanj.

Po navedbah predsednika sindikata Gorazda Kovačiča, so se za stavko odločili ker jim je vlada septembra poslala izhodišča za dvoje pogajanj, o njihovih stavkovnih zahtevah ter o zahtevah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki jih ocenjujejo za žaljiva in podcenjujoča do potreb in dolgoletnih nakopičenih problemov v visokem šolstvu, pa tudi »izjemno asimetrična«.

Odločitve o datumu in obliki stavke v sindikatu sicer še niso sprejeli, dopuščajo tudi možnost, da bodo oblikovali še dodatne zahteve. Kakšne te bodo, bo odvisno od tega, kako se bodo odvijala pogajanja z nekaterimi drugimi sindikati.