V Italiji na pobočje ognjenika Etna strmoglavil kanader, pilota pogrešana

Italijanske oblasti so v četrtek sporočile, da je na pobočje ognjenika Etna strmoglavilo gasilsko letalo kanader in da reševalne ekipe iščejo oba pilota. Danes so sporočili, da so pilota uradno razglasili za pogrešana, upanja, da bi ju našli živa, pa je vse manj, poročajo tuje tiskovne agencije.