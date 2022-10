Kako pamet iz tehnologije prenesti nazaj v glavo?

Novi trendi zazelenitve mest plezajo v višino. V velemestih, kot je Singapur ali japonska mesta, lahko občudujemo z rastlinjem obrasle stolpnice, poslovne stavbe, hotele ali pa obmestne urejene tople grede z zelenjavnimi vrtovi. Pristopi so povezani s tehnologijami in sodobnim arhitekturnim snovanjem. Rastlinje spodbuja pozitivne učinke na okolje in ljudi, treba pa je vedeti, da vkomponirane posode ali tratice z drevesi, včasih celo bazeni, nikoli ne bodo mogli nadomestiti rodovitne površine zemlje; tudi »pametno« ne moremo razumeti le kot presežke v tehnologijah, konstrukcijah in napravah, ki so programirane za upravljanje.