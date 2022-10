Prvi krog predsedniških volitev, v katerem je kandidata Socialnih demokratov in Gibanja Svoboda Milana Brgleza podprlo 15,43 odstotka volivcev, je po mnenju SD pokazal, da je velik delež volivcev, ki so se glasovanja udeležili, svoj glas oddalo kandidatom leve sredine. Vrednote, ki so jim državljani največji delež naklonjenosti izkazali že na državnozborskih volitvah, so se tudi ta čas predsedniških volitev izkazale za tiste, za katere si volivci želijo, da oblikujejo življenje v Sloveniji tudi v prihodnje, so v SD zapisali v sporočilu za javnost.

Zato so sprejeli sklep, da v drugem krogu predsedniških volitev stranka podpre Pirc Musarjevo. Volivce, ki so v prvem krogu svoj glas namenili Brglezu ali pa se na volišča niso odpravili tako pozivajo, da odločitve o nasledniku Boruta Pahorja ne prepuščajo drugim, še manj pa »politiki, ki se je v preteklih dveh letih izkazala za izjemno problematično«, temveč svoj glas namenijo Pirc Musarjevi.

Na nedeljskih predsedniških volitvah so med sedmerico kandidatov volivci v drugi krog poslali Anžeta Logarja, ki ga je podprlo 33,96 odstotka volivcev, in Pirc Musar, za katero je glasovalo 26,87 odstotka.

Da bodo v drugem krogu podprli Pirc Musarjevo, je v nedeljo že napovedal prvak Gibanja Svoboda in premier Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon pa je takrat dejala, da vedo, kako se bo iztekel drugi krog predsedniških volitev, kdo bo poraženec, a da v SD ne bodo podprli kandidata SDS. Predsedstvo pa je tako zdaj Pirc Musarjevo tudi uradno podprlo.