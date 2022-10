#intervju Stefano Stefanini, nekdanji italijanski veleposlanik pri Natu: Svetovna razstava ali svetovna vojna​

Stefano Stefanini ima zapleteno nalogo. Italijanski diplomat potuje po svetu in nabira podporo za dogodek, ki ga ni še niti v načrtih. Obstaja samo kot ideja. Leta 2030 bo nekje na svetu svetovna razstava. Ideja svetovne razstave je letos dobila popolnoma nove dimenzije. Preden je vojska Ruske federacije prestopila meje Ukrajine, sta za organizacijo svetovne razstave med drugimi kandidirali tudi Moskva in Odesa. Medtem ko Rusija ruši ukrajinska mesta in se govori o svetovni vojni, Stefanini govori o svetovni razstavi v Rimu. Italija ne bi mogla najti zanimivejšega diplomata od veleposlanika, ki je služboval tako v Moskvi kot v Washingtonu in je bil stalni predstavnik Italije v Natu, delal pa je tudi v Združenih narodih. Spreten veleposlanik je bil diplomatski svetovalec predsednika Giorgia Napolitana. Med kratkim obiskom Ljubljane se je dotaknil nekaj najbolj zanimivih problemov sveta, med katerimi organizira podporo kandidaturi svoje prestolnice.