Strokovna žirija je za predstavo ocenila, da z univerzalnim gledališkim jezikom, s premišljenimi in natančnimi režiserskimi rešitvami ter z izvrstno igro ansambla skozi sodobno besedilo komunicira z občinstvom in prebuja najiskrenejša čustva.

Predstavo Tih vdih, ki jo Gazvoda podpisuje kot avtor in režiser, so v MGL označili za igro o slovenski družini, katere člani se soočajo z izgubo in se učijo normalno komunicirati. V njej avtor nadaljuje raziskovanje družinskih tem, ki so ga zanimale že v drami Menjava straže in gledališki kriminalni nadaljevanki Vranja vrata.

V predstavi nastopajo Mirjam Korbar, Jure Henigman, Ajda Smrekar, Matej Puc, Tjaša Železnik in Lara Wolf kot gostja.

Mednarodni festival igralcev Mestno gledališče Jazavac iz Banjaluke organizira od leta 2009, strokovna žirija pa na njem vsako leto podeli več nagrad, poleg nagrade za najboljšo predstavo tudi nagrade za najboljšo igralko in igralca, nagrado za najboljšo mlado igralko in igralca ter letos izjemoma še nagrado za izredne kolektivne igralske dosežke.

Na festivalu občinstvo vsak večer izbere tudi najboljšega igralca. V torek je izbralo Henigmana, so še sporočili iz MGL.