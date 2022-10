Tiha zmaga kapitalskih lobijev

Za demokracije pričakujemo, da se v njih pravice krepijo, razvijajo in širijo na nova področja, kot posledica tekmovanja med političnimi strankami in angažiranja civilne družbe. V Sloveniji je bilo to pravilo postavljeno na glavo, ko je koalicija konec septembra ob podpori opozicije sprejela nov zakon o varstvu potrošnikov, v katerem je znižala že dosežen standard varstva potrošnikov na področju presoje nepoštenih pogodbenih pogojev v potrošniških pogodbah. A razlog za to ne tiči v avtoritarni politiki desnih strank, ki bi na valu retradicionalizacije krčile že dosežene politične in osebne pravice ter zadrževale razvoj novih, temveč v uklanjanju levosredinske koalicije pod pritiski kapitala.