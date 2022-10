Ali tolpe spet postajajo modne?

Bilo je med pandemijo, v enem od prvih kratkih intervalov popuščanja ukrepov. V študentskem kampusu ob Celovški je bila zabava, bencinska črpalka na Tivolski pa obljudena z najstniki. Manjšo skupinico sem poprosil za vžigalnik in ga dobil, a je med to kratko komunikacijo poveljujoči v skupini ne glede na rosnih 16 ali morda celo kako leto manj nastopil alfa ofenzivno, svetujoč, naj pazim nase. Nenavadno. V zadnjih dvajsetih letih pri pripadnikih mlajših generacij ni bilo zaznavati ofenzivnosti brez razloga, kar tako, kot vnaprejšnjo držo, prav tako ne zaznavnejše agresivnosti in nasilja. Hipsterji alias »otroci z brki« so bili krotka bitja. »Ja, dogaja se generacija. Bil je že čas,« je dogodek tolmačil kolega.