#intervju Dr. Roman Kuhar, aktiven udeleženec razprav o družinskem zakoniku: Podpise za referendum zbirajo zato, da krepijo svojo bazo

Roman Kuhar je doktor socioloških znanosti, predavatelj sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Aktivist gibanja LGBT, ki se strokovno ukvarja z vedno pomembnejšimi vprašanji intimnosti in identitete. Bil je urednik revije Narobe, raziskovalec na Mirovnem inštitutu in dekan Filozofske fakultete. Je avtor več knjig in člankov. ​