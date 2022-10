Goran Vojnović: Duhovni kapitalizem

Ko sem pred dnevi z zamudo izvedel, da je španska modna hiša Balenciaga prodala žensko torbico za več kot tri tisoč evrov, nisem takoj razumel, kaj je pri tem nenavadnega. Že dolgo živimo v materialnem svetu, v katerem so ljudje, tudi takšni, ki na računu nimajo milijonov, pripravljeni plačevati celo premoženje za resnično brezvredne predmete, tako imenovane statusne simbole. Ko pa so mi hip zatem razložili, da ne gre za pravo žensko torbico, iz resničnega umetnega usnja in resnične imitacije zlata, temveč za takšno žensko torbico, ki obstaja le v virtualnem svetu, mi je padla čeljust. Kako, prosim!? No, moji čeljusti ni šlo prav nič bolje, ko so mi razložili, da bo modna industrija že kmalu s prodajo svojih izdelkov v virtualnem svetu zaslužila skoraj toliko denarja, kot ga zasluži s prodajo v resničnem svetu.