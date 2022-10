Boris Dežulović: Oktobrska revolucija

Prejšnjo soboto sem na tem mestu pisal o aktivistkah gibanja Just Stop Oil, ki sta v vojni proti naftnemu establišmentu vpadli v Narodno galerijo v Londonu, oblili Van Goghove Sončnice s konzervami Heinzove paradižnikov juhe, se z dlanmi prilepili na stene in turistom pozirali v majicah z napisom Just Stop Oil. »Minil je čas diverzij in napadov na tankerje, cisterne, črpalke in sedeže naftnih korporacij, zdaj je pomembno, da zbudiš pozornost in promoviraš idejo,« sem zapisal pred sedmimi dnevi in sklenil, da »revolucija 2.0 ni nič drugega kot še en najstniški tiktok izziv, le da je brez vsakega tveganja«.