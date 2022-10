Državna ideologija zavračanja tujcev

»Uničenje človeške duše je bolj nevarno kot uničenje celotnih mest: doživljam strah pred soočenjem z ljudmi, podhranjenost, ker ne želim jesti, po zadnji odločitvi sodišča ne spim dobro ... Včasih, ko hodim po ulici, si predstavljam, da imam poleg sebe svoje otroke in da se igram z njimi ter da se podimo naokoli. Ko se to sanjarjenje začne, se zbudim ob pogledih ljudi ali ob zvokih motorjev in avtomobilov. Ta vizualizacija se mi zgodi tudi doma, ko kuham. Občutek imam, da so otroci z mano in da čakajo na hrano, zato včasih pohitim s pripravo. A ko je končana, se znajdem sam. Je to boleče? Da, boli.«