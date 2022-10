Subjektiv: O ljubici Anžeta Logarja

Anže Logar ima ljubico, ki pa jo, kot vsak razumen moški, skriva. Skriva jo, odkar se je »poneodvisnil«, zbral podpise volilcev (članov SDS) pod svojo predsedniško kandidaturo in zatajil svojo strankarsko izkaznico. Logarjeva iskrena ljubezen, Janez Janša, ki jo je kandidat ponotranjil tako močno, da je od nje prevzel celo stil javnega nastopanja, ubesedovanja, mestoma celo dialekt, se je morala s poneodvisnjenostjo kandidata umakniti iz njegove bližine, zato se je parček ob večerih, ko so novinarji omagali, dobival na skrivaj samo še na Trstenjakovi. Ljubica se je ob Logarju na kratko spet pokazala šele v nedeljo zvečer, po zaprtju volišč, ko njuno razmerje ljubčku ni moglo več povzročiti kakšne večje škode. Oziroma ko je ljubica – tako je pač v takih neuravnoteženih osebnih razmerjih – ocenila, da bo Anžetu poslej bolj koristilo, če bo njuno vzajemno čustvovanje spet postalo razvidno. Ne moreš vendar fantiča samega, golega in bosega, spustiti med volkove, med Kučanove!