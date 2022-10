Mamat je star 85 let, šolnino pa si plačuje iz pokojnine. V življenju je sicer delal marsikaj, vedno pa tudi kot tradicionalni zdravilec. Prav zato zdaj študira farmakologijo, da bi izvedel več o zdravilnih lastnostih zelišč – in spodbudil svoje vnuke, da mu sledijo na univerzo. Življenje mu ni prizanašalo. Odraščal je brez mame, vzgajali so ga tujci, ki mu niso dovolili, da bi se učil, celo tega ne, da bi hodil v šolo. Pa tako sta mu bili všeč biologija in kemija. Želja po izobrazbi ga ni nikoli minila, a so bili vedno vsi proti. Žena ga je takoj postavila pred dejstvo: jaz ali tvoje učenje! Proti je bil sin, temu, da bi se vpisal v šolo, so nasprotovale tudi hčerke. Nekega dne pa se je odločil. »Rekel sem si: to bo moja zmaga. Zato študiram,« je povedal Mamat. In se je vpisal na srednjo medicinsko šolo, ki jo je po treh letih končal, nato pa je začel študirati na fakulteti za farmakologijo. Zdaj je eden boljših, najbolj motiviranih študentov.