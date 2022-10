Po počitnicah se je Deborah vrnila domov, a jo je neznansko vleklo nazaj v Tanzanijo. Zaljubila se je, Saitoty pa jo je vsak dan poklical po telefonu. Potem ko so jo otroci spodbujali, naj se ne ozira na razliko v starosti in naj poišče svojo srečo, se je dva meseca pozneje res vrnila. Spoznala je družino Saitotyja, ki jo je prijazno sprejela, dobila je tudi masajsko ime Nashipai. Kmalu zatem sta se Deborah in Saitoty poročila. Par živi v hiši iz blata, hrano pripravljata na preprostem odprtem ognjišču, po vodo pa je treba z vedrom v soseščino. Ni kopalnice, ni kuhinje z vsemi aparati, ni pomivalnega ali pralnega stroja, ni klimatske naprave … A Deborah in Saitoty sta srečna. Edino, kar jima včasih zagreni dan, so zlobni komentarji ljudi, ki ju niti ne poznajo.