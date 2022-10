Začelo se je leta 1962, ko se je vlak, s katerim se je peljal v Dubrovnik, iztiril in padel v reko. Utopilo se je 17 potnikov, Frane pa se je rešil le z zlomljeno roko. Sledili sta dve, če lahko rečemo, manjši nesreči, ko je zadnji trenutek zbežal iz gorečega avtomobila, ki ga je vozil, hip zatem pa je vozilo eksplodiralo; leta 2008 ga je na zagrebški ulici zbil avtobus, a se je srečni Frane spet izmazal brez hujših poškodb. Leta 1996 se je peljal po gorski cesti, ko je sredi ovinka vanj iz nasprotne smeri treščil tovornjak. Njegov avto je vrglo v 300 metrov globoko grapo, Franeta Selaka pa je vrglo iz vozila in med padcem se je srečno ulovil v vejah drevesa. Imel je, kot že omenjeno, tudi srečo na lotu in leta 2002 je zadel sedmico. Selak je premoženje razdelil, obdržal je le toliko denarja, da je bilo dovolj za operacijo kolka. Za mnoge kljub vsemu ostaja vprašanje, ali je bil najsrečnejši ali pa najnesrečnejši, saj je doživel toliko nesreč kot le malokdo.