Mihael Šuštaršič je univerzitetni diplomirani politolog mednarodnih odnosov, na čelo Siol.net pa prihaja s Slovenske tiskovne agencije (STA), kjer je bil od leta 2000 zunanjepolitični novinar. Od lani je bil tudi urednik zunanjepolitičnega uredništva STA, pred tem pa več let namestnik urednika. Velja za enega najbolj izkušenih novinarjev STA, so v sporočilu za javnost zapisali TSmedia.

Spoštovanje novinarskih standardov in profesionalnost novinarjev je glavno vodilo novega odgovornega urednika Siol.net. »Naloga medija nacionalnega pomena – kar Siol.net vsekakor je – je skrbeti za celovito in objektivno zagotavljanje informacij o dogajanju tako v Sloveniji kot Evropi in svetu. Čeprav je slišati enostavno, je to zelo odgovorna naloga do javnosti in tudi za slovensko demokracijo. Te naloge sem se tudi pri svojem dosedanjem delu vedno loteval z odgovornostjo in spoštovanjem. Upam, da bomo z ekipo, v katero prihajam, uspeli izpolniti visoka pričakovanja naših bralcev. Sam si bom za to vsekakor prizadeval,« je povedal Mihael Šuštaršič ob nastopu položaja.