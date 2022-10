Koordinacijska komisija Evropskih olimpijskih komitejev je organizatorje nazadnje obiskala aprila. Po besedah predsednice komisije Guro Lium se je v zadnje pol leta zgodil velik premik.

»Napredek je jasno viden, predvsem pri obnovi športnih objektov, saj so bila v tem času številna obnovitvena dela že v celoti izvedena, nekatera pa so v zaključni fazi. Nadvse nas veseli, da se bo prenovil tudi Atletski stadion Poljane,« dodaja.

Ofem bo v Mariboru potekal od 23. do 29. julija 2023. Prenova Atletskega stadiona Poljane obsega gradnjo tribune s pripadajočimi prostori in njegove ogrevalne atletske steze, hkrati je v načrtih obnova dvorane Tabor, Pristana in Teniškega kluba Branik, in sicer gradnja nove pokrite dvorane in tribune ter obnova zunanjih teniških igrišč.