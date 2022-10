»Smo na dobri poti, da bomo v kratkem nazaj v omrežju in da bomo nadaljevali s stabilno oskrbo kot do zdaj,« je po koncu današnjega obiska predsednika vlade Roberta Goloba v Neku povedal direktor nuklearke Stane Rožman.

Remont, ki se je začel 12. oktobra in naj bi po prvotnih napovedih trajal do 2. novembra, z izjemo enega primera poteka odlično in gladko, je ugotavljal direktor. Stanje materialov in opreme je odlično, tako da se bo elektrarna, ki končuje prvih 40 let delovanja, v sistem vrnila v odlični kondiciji. Nekaj zaostanka pa je po Rožmanovih pojasnilih nastalo pri zamenjavi visokotlačne turbine, saj sta odpovedala dva specialna stroja nemškega izdelovalca Siemens, zamenjav pa ni bilo možno hitro najti.

Delavci dela na remontu izvajajo 24 ur dnevno, zato Rožman verjame, da bo elektrarna v omrežju okoli 7. novembra. Trenutno sicer v elektroenergetsko omrežje poleg Neka ni priključena niti Termoelektrarna Šoštanj, tako da oskrbo Slovenije zagotavljajo hidroelektrarne in elektrika iz uvoza.

Golobov obisk po Rožmanovih besedah dovolj zgovorno govori o pomenu nuklearke za zanesljivo in stabilno oskrbo Slovenije v prihodnosti. Elektrarna je, tako njen direktor, pripravljena za novih 20 let delovanja. Pri koncu so tudi vsi potrebni postopki za novi dve desetletji stabilnega in varnega delovanja, torej za podaljšanje njenega obratovanja do leta 2043.