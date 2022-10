Mojster poljskega filma Jerzy Kawalerowicz, ki je v svojem Nočnem vlaku, za katerega je bila Lucyna Winnicka nagrajena v Benetkah, v en kupe postavil kirurga, travmatiziranega zaradi smrti svoje pacientke, in dekle s popotnico težkih življenjskih izkušenj. V ozadju je naslikal pisano galerijo likov: s celim svetom sprtega duhovnika, sprevodnico, ženskarja in koketo. Vsak od njih prihaja z drugega konca dežele, skupen pa jim je občutek neizpolnjenosti.

Potovanje z vlakom je metafora za potovanje skozi življenje. Kawalerowicz je s svojim filmom spomnil tudi, kako zlahka ljudi preplavijo instinkti in kako hitro se širijo v skupini. Ko se izkaže, da se z vlakom pelje domnevni morilec, se v potnikih, ki se ukvarjajo sami s seboj, zelo hitro porodi agresija. To je portret družbe, ki ni zadovoljna s tem, kar ima, so še navedli pri Slovenski kinoteki.

Problem osamljenosti sodobnega človeka

Dan kasneje bo na ogled presunljiv film Eastern iz leta 2019 režiserja in vizualnega umetnika Piotra Adamskega. Sledil bo impresiven film Snega ne bo nikoli več Malgorzate Szumowske in Michala Englerta iz leta 2020. Zadnji dan bo na sporedu dokumentarec 1970 Tomasza Wolskega iz lanskega leta, ki predstavlja zanimiv preplet animacije in arhivskih posnetkov. Dnevi poljskega filma se bodo končali z urbano dramo Drugi ljudje Aleksandre Terpinske, prav tako iz leta 2021.

Poljski filmski ustvarjalci postavljajo svoje zgodbe v poljski kontekst, vendar se dotikajo univerzalnih problemov. Najpomembnejši med njimi je problem osamljenosti sodobnega človeka, ki, čeprav je uspel zaslužiti nekaj denarja in spodobno živi, ni uspešen v intimnih zvezah in družinskih odnosih ter doživlja krizo duhovnosti, ki jo je nadomestilo pehanje za materialnimi dobrinami. Nova poljska kinematografija o tem govori z različnimi glasovi. Ustvarjalci iščejo izvirne načine izražanja in sveže teme. Brskajo po sedanjosti, a ne pozabljajo na preteklost, kamor se vračajo po navdih, kako govoriti o današnjem svetu, so ob tem sporočili iz Slovenske kinoteke.Dodali so, da navdih za poljske filmske ustvarjalce ostaja

Dnevi poljskega filma v Slovenski kinoteki so nastali v sodelovanju s poljskim veleposlaništvom v Ljubljani in poljskim filmskim festivalom Visla.