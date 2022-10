Zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) so z nemotečo navzočnostjo v studiu konec poletja izrazili solidarnost s šikaniranima kolegoma Vesno Pfeiffer in Sašo Krajncem, ki sta se 17. avgusta v oddaji Dnevnik TV Slovenija v napovedi ogradila od vsebine in postopka priprave prispevka, so v sporočilu za javnost zapisali v Svetu delavcev RTV Slovenija.

Svet delavcev je ugotovil, da so zaposleni s tem dejanjem podpore jasno sporočili javnosti to, kar so dolžni sporočiti v skladu s poklicno etiko, torej da se v Informativnem programu TV Slovenija dogajajo pritiski na novinarsko avtonomijo, cenzura, discipliniranje in utišanje kritike v zvezi z razmerami v javnem zavodu. »Izdana pisna opozorila zato niso predpostavka za izdajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,« je ugotovil svet.

Generalnega direktorja je pozval, naj opomine nemudoma odpravi in se v prihodnje vzdrži vseh ravnanj, ki bi lahko pomenila zlorabo instituta pisnega opozorila za zastraševanje zaposlenih, ki izrekajo kritike na račun vodenja hiše in sprejemanja programskih odločitev. Glede pisnih opozoril, ki so jih prejeli člani Sveta delavcev in sindikalni zaupniki, pa je generalnega direktorja opozoril, da prav tako gre za kršitve.

38 zaposlenih na RTVS je 7. oktobra prejelo opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Ta se nanaša na nepooblaščen vstop v studio. Del informativnega programa se je namreč 5. septembra v studiu pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva RTVS.