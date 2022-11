Ko Primorsko ruj obarva rdeče, v kleteh pa zori mlado vino, se tam dogaja še nekaj za sladokusce in sladkosnede izredno pomembnega. Tamkajšnja drevesa istoimenske sorte krasijo zlati sadeži – kakiji z okusom po medu. Zreli so lepe oranžne barve in tako po obliki kot barvi spominjajo na paradižnike, čeprav z njimi niso v sorodu. Niti z jabolki, čeprav jim pravijo tudi zlata jabolka … Kaki izvira z Daljnega vzhoda, njegovo botanično ime pa je diospyros oziroma božji sadež; morda tudi zato, ker v primerjavi z jabolkom vsebuje petkrat več vitamina C in kar 30-krat več vitamina A. V Evropo, predvsem v Sredozemlje, so ga prinesli v drugi polovici 19. stoletja, pri nas na Primorskem pa se je dobro prijel šele v letih pred prvo svetovno vojno. Tretjina vseh nasadov kakija pri nas je v strunjanski dolini, prav v Strunjanu pa Turistično društvo Solinar vsako leto priredi Dneve kakijev, ki so pravzaprav dnevi odprtih vrat strunjanskih kmetij, kjer je mogoče pokusiti dobrote, pripravljene s tem sadežem, in seveda kupiti sveže kakije. Dnevi kakijev v Strunjanu letos potekajo od 1. do 13. novembra, vsak dan od 10. do 16. ure, in sicer na šestih kmetijah oziroma domačijah na naslovih Strunjan 39 (Giassi), 86 (Knez), 87 (Knez), 101 (Trani), 114 (Mihevc) in 124 (Giassi).

Po svetu poznajo okrog 2000 vrst kakijev, pri nas kakšnih 10, vsak ljubitelj tega sadja pa loči najmanj dve vrsti. Trše, ki jim pravijo tudi vaniljevi, in mehke, ki se jih lahko jé z žlico. Pri tem je seveda treba vedeti, da so sprva oboji čvrsti, a nekatere sorte postanejo užitne šele, ko se dobro umedijo. »Vaniljevi« kakiji so največkrat japonske sorte fuju, tisti drugi pa sorte hačija. Ampak pri nas v Istri je najpogostejša udomačena sorta tipo in tudi zanjo je značilno, da se mora sadež umediti. Prav zato je kaki pogosto »nerazumljen«: marsikdo ga noče niti pokusiti, največkrat zaradi slabe izkušnje, saj je premalo zrel zares groznega okusa. Ampak težavi se enostavno izognemo tako, da sadež pustimo dozoreti. Slasten postane šele, ko je že zelo mehak in naguban. Njegovi tanini morajo namreč najprej razpasti, sredica pa hkrati postane nekako želejasta in sladka. Ta proces lahko pospešimo, če med kakije položimo nekaj jabolk oziroma banan, a pazimo, da ne umedimo vseh kakijev hkrati in prehitro. Poznavalci pravijo, da lahko premalo zrel kaki zamrznemo za najmanj 24 ur in ga nato odtajamo. Okus menda sicer ni tako dober kot pri naravno dozorelem kakiju, a v sili je tako kot v tistem o zlodeju in muhah … Odličen je v tokratnem glavnem receptu.

Pikantni piščanec s sladkim kakijem Sestavine za 3 porcije 3 piščančje prsi (file), 1,20 dl suhega belega vina, 1 velika čebula, 4 ​kakiji čvrste sorte, 1 žlička svežega timijana, 200 g grškega/čvrstega jogurta, 2 žlici medu, 2 žlici oljčnega olja, 1 žlička limonovega soka, 1 žlička ​​čilijeve paste (harisa), morske soli Priprava 1 V majhni skledi zmešamo vse sestavine za marinado: polnomastni grški ali navadni čvrsti jogurt, med, 1 žlico oljčnega olja, limonov sok in čilijevo pasto. Če slednje nimamo, lahko uporabimo zdrobljen čili, ki ga odmerimo po okusu. Meso položimo v plitvo posodo ali veliko plastično vrečko, prekrijemo z marinado in premešamo. Posodo ali vrečko tesno zapremo in pustimo, da se 1 uro marinira pri sobni temperaturi. Meso lahko čez noč mariniramo tudi v hladilniku, a obvezno ga pustimo na sobni temperaturi eno uro pred pripravo. Pečico segrejemo na 220 ºC. 2 Veliko litoželezno ponev ali pekač z ognjevarnimi ročaji dobro segrejemo na srednje močnem ognju. Dodamo 1 žlico olja in meso pražimo 3–4 minute na vsaki strani, da dobi zlato rjavo skorjico. Pred praženjem lahko odstranimo nekaj odvečne marinade, vendar je nikar ne odstranimo v celoti, saj bi bili sicer prikrajšani za okusno skorjico. 3 Opečeno meso podlijemo z vinom in pomešamo, da se z dna ponve odlepi zapečen sok, nato posujemo s timijanom, narezano čebulo in rezinami kakija. 4 Ponev oziroma pekač prestavimo v pečico in pečemo 20–30 minut, odvisno od velikosti prsi, da se meso do konca zapeče. Vzamemo iz pečice in pustite počivati ​​10 minut, šele nato narežemo in postrežemo z rižem, kuskusom ali orientalskim nekvašenim kruhom. Seveda ne bomo brcnili mimo niti s krompirjem. In ne pozabimo na kakšen glažek vina. Čas priprave in kuhanja: 45 minut

Bučna juha s kakijem Potrebujemo 1 kg očiščene buče, 1 čebulo, 3 mehke kakije, 2 dl sladke smetane, 1 ščep timijana, 1 košček ingverja, 3 žlice bučnih semen, morsko sol, bučno olje. Priprava Čebulo in ingver drobno sesekljamo in popražimo na 1 žlici bučnega olja. Dodamo bučo, narezano na kocke. Pokrito dušimo 10 minut, da se začne mehčati (vmes pomešamo). Kakije očistimo in stresemo v lonec, vse skupaj kuhamo še tri minute. Prilijemo 7,5 dl kropa in zavremo, potem pa temperaturo znižamo. Kuhamo deset minut, da se buča zmehča. Medtem semena opečemo v suhi ponvi. Juhi dodamo smetano in timijan, posolimo, zavremo in odstavimo. Gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom, še enkrat pristavimo in zavremo. Juho nalijemo v ogrete skodelice, posujemo s semeni in pokapljamo z bučnim oljem.