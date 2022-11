Kot še navajajo, naj bi po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije četrtina oseb, ki so se okužile z virusom sars-cov-2, še najmanj mesec dni po okužbi imela nekatere zdravstvene težave, eden od desetih prebolevnikov še po 12 tednih.

V slovenski raziskavi so nekateri anketiranci poročali, da so še tri mesece po prebolelem covidu-19 imeli nekatere težave. Nekaj manj kot 60 odstotkov oseb je navedlo, da so imeli po treh mesecih po prvi ali edini okužbi še nekatere težave, ki so trajale vsaj dva meseca, po preboleli drugi okužbi je imela nekatere težave nekaj več kot polovica oseb. Najpogostejši dolgotrajni težavi, ki so ju navajali tako po prvi kot tudi po drugi okužbi, sta utrujenost in pomanjkanje energije (po prvi okužbi 35,8 odstotka anketirancev, po drugi 27,5 odstotka anketirancev). Tretja najpogostejša težava po preboleli prvi okužbi je zmanjšana telesna zmogljivost (25,1 odstotka), po preboleli drugi okužbi pa glavobol (18,3 odstotka).

Tudi v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, so se torej zdravniki že kmalu po prvih obolenjih začeli srečevati s primeri, ko so imeli bolniki po bolezni težave. Nekatere so bile povezane s težjim potekom bolezni, pri čemer je bilo telo močno obremenjeno z obolelostjo pljuč, spet druge so bile posledica povsem blagega poteka. Tako danes med drugim ugotavljajo, da je dolgotrajen covid lahko prisoten pri ljudeh, ki komaj občutijo, da so zboleli. In tako kot so raznolike izkušnje, so raznoliki tudi simptomi, ki so lahko sestavni del dolgotrajnega covida.

