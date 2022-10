V četrtek so poplavne vode preplavile več mest in vasi na otoku Mindanao, je danes sporočil predstavnik lokalnih oblasti Naguib Sinarimbo.

Največ ljudi, 16, je umrlo v mestu Datu Odin Sinsuat, deset v bližnjem mestu Datu Blah Sinsuat, pet pa jih je utonilo v mestu Upi, je povedal. Največ jih je umrlo v poplavah, saj so narasle vode presenetile prebivalce pred zoro. Nekateri so ostali ujeti v hišah, ki so jih pod seboj pokopali zemeljski plazovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja tiskovnega predstavnika lokalne civilne zaščite.

Močno deževje in veter, ki je ruval drevesa, sta to revno regijo zajela v četrtek zvečer.

Zemeljski plazovi in poplave so prizadele 67.000 ljudi. Na fotografijah in posnetkih na družbenih medijih je videti, kako je divja rjava, blatna poplavna voda dosegla strehe hiš.

Obilne padavine so deloma posledica tropske nevihte Nalgae, ki se približuje državi, je sporočil meteorološki urad v Manili. Tropska nevihta, ki se premika proti zahodu, naj bi državo z obilnim deževjem dosegla v soboto ali nedeljo, ko naj bi milijoni Filipincev potovali pred dnevom vseh svetih, ko tradicionalno obiščejo grobove svojcev. Pred prihodom nevihte so evakuirali 5000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.