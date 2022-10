Vzela ga je megla …

Nekoč je veljalo, da ob opravljeni sveti birmi vsak najstnik (ponekod tudi kakšna najstnica) za darilo prejme moped, s katerim prostodušno smradi po celem kraju. Danes je tega manj, zato se morajo mladi do prevoznega sredstva – pa četudi le za kakšno divjo, nepozabno vožnjo – dokopati drugače. In ne povsem v skladu z Božjo besedo. To je na lastni koži občutil Celjan, ki je prodajal svoje motorno kolo Honda. V želji, da bi se pred nakupom odpeljal en krog in ga tako testiral, je mladoletnik sedel nanj in odfrčal v daljavo. Po domače: ukradel ga je. Policisti so mladeniča izsledili na avtocesti proti Mariboru. Za njim so poslali več patrulj, zavarovali pa tudi izvoze, da ne bi tudi njim pobegnil. V Slovenski Bistrici, 35 kilometrov stran, so ga prijeli. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz Žalca brez vozniškega dovoljenja. Čakajo ga sankcije.

Razbijal po bolnici

Ljudje običajno zdravnika obiščejo, da jih ti nazaj sestavijo, ne pa da se domov vrnejo še bolj »razpadli«. 45-letnik na mariborski urgenci očitno ni tako menil. Ali pa mu je razum zameglil alkohol. Kaj pa drugega, Štajerc pač, lahko malce hudobno pripomnimo. Okoli pol desete ure zvečer je začel razgrajati po stranišču in s tem dodobra prestrašil zaposlene in paciente. Ali se je protivil zaradi dolge čakalne vrste ali česa drugega, ni znano. Varnostniki ga niso mogli pomiriti, poklicali so policijo, a je možakar medtem že pobegnil. Našli so ga v bližnjem trgovskem centru, kjer je grozil, da bo šel nazaj v bolnico in vse razbil. Ko so ga vklenili, si je za tarčo izbral policiste, jim grozil in jih žalil. S čimer si je prislužil noč na postaji z njimi.

Samo še en kozarec, prosim

Vikendi so včasih naporni. Zato se nekateri že ob ponedeljkih nujno »sproščajo« v družbi steklenice. A če ne vedo, kdaj jo odložiti, lahko nastane problem. V zadnjih izdihljajih prvega dne tega tedna je 40-letnica za točilnim pultom enega od lokalov v Kopru zahtevala pijačo. Ker se je natakarici zdelo, da je gostja že tako pogledala pregloboko v kozarec, je njeno prošnjo zavrnila. Gospa ni bila srečna. Tako zelo se je razburila, da je natakarica poklicala policijo, do njenega prihoda pa je bila tarča gostjinega kričanja in groženj. Dobila je kazen, ki pa ni imela dolgoročnega učinka. Že eno uro kasneje so jo po novi prijavi našli, kako pijana vpije in zvoni pri vratih Koprčana. Postopku se je upirala, policisti pa so jo pridržali. Psa, ki jo je spremljal, so odpeljali na varno.

Zaradi spleta nad mamo

Z alkoholom povezana, a še mnogo bolj presunljiva zgodba prihaja s Hrvaške. Sodišče je namreč obravnavalo sila neobičajen incident – fizični napad 15-letnice na mamo. Neke junijske noči okoli tretje ure zjutraj se je dijakinja prvega letnika srednje šole opita vrnila domov in mami odredila, naj ji vključi internet. Ko jo je zavrnila in jo nagnala spat, se je hči spravila nanjo. »K**ba, j**em ti mrtvo mamo!« je kričala nanjo in s tem žalila tudi svojo babico. Težke besede je podkrepila z vsaj eno klofuto, potem pa ji v čelo zalučala še stekleni kozarec z nočne omarice. Zaradi mladosti in prejšnje nekaznovanosti ji je sodišče izreklo le ukor. Če bi si kaj podobnega drznila še kdaj ponoviti, pa jo čaka kaj hujšega, jo je opozoril sodnik.

Beračema zaplenili kovance

V časih, ko bi si zaradi vse višjih cen morali stati ob strani in tistim najranljivejšim priskočiti na pomoč, nekateri počnejo ravno nasprotno. Zaradi prijave, da je s stegnjeno roko na ulici prosila za denar, je bila 66-letna Marija iz Zagreba obsojena na deset dni zapora. Če je policija v naslednjih treh mesecih ne zasači pri podobnem dejanju, ji za rešetke ne bo treba iti. Obenem so ji zasegli vse bogastvo. Reci in piši: eno kuno in pol (0,2 evra), skupno devet kovancev. Po pravnomočnosti sodbe bo znesek pripadel državi. Podobna zgodba prihaja še iz Novske pri Sisku, kjer je sodnik 64-letnega berača spoznal za krivega »žicanja« pred trgovino. Tudi njemu so zasegli ves izplen, 37 kun (pet evrov), mu dodatno naložili 300 kun (40 evrov) kazni zaradi kršenja javnega reda in miru ter dodatnih 120 kun (16 evrov) za plačilo sodnih stroškov.