Sinoči je znova zagorelo v skladišču na Plemljevi ulici v ljubljanskih Vižmarjih, a po navedbah ljubljanske policije ne gre za isti objekt, poškodovan v lanskem obsežnem požaru, saj so njegove ostanke odstranili. »Primarno smo presekali ogenj na steni objekta, da smo obvarovali hladilnico. Gorelo je na površini okoli 200 do 300 kvadratnih metrov. V glavnem je šlo za stroje, opremo, požar se je širil tudi na ostrešje,« je že sinoči povedal Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana. Na delu je bilo 91 gasilcev s 24 vozili iz GB Ljubljana in sedmih okoliških društev. V uri in pol so ga spravili pod nadzor in omejili.

Zakaj je zagorelo, zaenkrat še ni znano, kriminalisti pa bodo danes začeli ogled kraja požara. Poškodovanih ni bilo, nastalo pa je za nekaj sto tisoč evrov škode, so sporočili iz PU Ljubljana. »V času požara v objektu, kjer imata skladišče dve oškodovani podjetji po do sedaj znanih podatkih ni bilo oseb. Ko bodo ugotovljene vse okoliščine bo o tem obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so še dodali.

Konec novembra lani je na istem območju divjal eden največjih požarov v prestolnici v zadnjih letih, ki ga je gasilo kar 220 gasilcev. Takrat je skoraj do tal pogorel objekt s skladišči lesa, papirja, sadja in zelenjave pa tudi plastike in pnevmatik. V delu, ki ga ogenj takrat ni zajel, sta le še dva najemnika. Eno je podjetje Frutis, od koder so nam povedali, da so lani izgubili prav vse, nakar so dejavnost prodaje sadja in zelenjave preselili v nove prostore, zdaj pa spet doživeli pravi šok. Upajo, da bo tokrat škoda vendarle nekoliko manjša. Takrat se je namreč merila v milijonih evrov.