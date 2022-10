46-letni moški je v četrtek s police v supermarketu Carrefour zagrabil nož in začel naključno napadati ljudi. »Mladi uslužbenec supermarketa je zaradi poškodb žal izgubil svoje življenje,« je povedal predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana in kasneje na družbenih omrežjih zapisal, da ostali poškodovani niso v življenjski nevarnosti.

Smrt uslužbenca je potrdilo tudi podjetje Carrefour in izreklo sožalje družinam vseh žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fontana se je zahvalil zaposlenim, strankam in policiji, ki so posredovali, da bi ustavili napadalca, ter zdravstvenemu osebju, ki je pomagalo poškodovanim.

Med ranjenimi je bil tudi Mari, španski branilec nogometnega kluba Monza, posojen iz Arsenala, ki je bil v nakupovalnem središču s soprogo in sinom. Nogometni kljub Arsenal je na Twitterju zapisal, da je v mislih z Marijem in drugimi žrtvami. »Bili smo v stiku z njegovim agentom, ki nam je povedal, da je v bolnišnici in da ni resno poškodovan,« so sporočili.

Izvršni direktor Monze Adriano Galliani pa je na Twitterju zapisal, da klub stoji ob strani Mariju in njegovi družini. »Želimo ti vse dobro, bori se še naprej, kot znaš. Si bojevnik in kmalu boš ozdravel,« je še dodal.