Vzrok požara v šentviškem skladišču še ni znan, kriminalisti so začeli ogled

Danes dopoldne so kriminalisti pričeli z ogledom požarišča skladišča na Plemljevi ulici v Šentvidu pri Ljubljani. Vzrok za nastanek požara še ni znan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Požar na objektu velikosti 2000 kvadratnih metrov je zagorel v četrtek zvečer, na kraju so posredovali gasilci, ki so požar že pogasili.