Prvi gol na tekmi je dosegel gostujoči igralec Mark Scheifele. Vendar so si po prvi tretjini kralji priigrali minimalno prednost s 3:2, v razmaku petih minut so zadeli Artur Kalijev, Blake Lizotte in Gabriel Vilardi.

Nato je sledil mrk domačih. Adam Lowry je znižal na 2:3, Pierre-Luc Dubois pa je manj kot štiri minute pred koncem druge tretjine zadel za izenačenje 3:3. Nate Schmidt pa je nato zadel za vodstvo gostov 4:3.

Na začetku zadnje tretjine je Trevor Moore sicer zadel za izenačenje, kar pa je bil tudi zadnji gol kraljev v dvorani Crypto.com Arena. Deset minut kasneje je Axel Jonsson-Fjallby poskrbel za vodstvo 5:4 za goste, končni izid je postavil Blake Wheeler s strelom v nebranjeno mrežo.

Vratar kraljev Jonathan Quick je od zgolj 18 strelov gostujočih igralcev na domači gol dovolil pet golov.

Kralje naslednja tekma prav tako čaka na domačem ledu, ko bodo v noči na nedeljo gostili Toronto Maple Leafs.