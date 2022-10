Kijev in njegove zahodne zaveznice so Moskvo v zadnjih tednih večkrat obtožili, da v napadih na Ukrajino uporablja brezpilotna letala iranske izdelave. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija v napadih proti civilnemu prebivalstvu skupno uporabila približno 400 brezpilotnih letal, naročila pa naj bi jih okoli 2000.

Uporabo tovrstnih letal je v četrtek med obiskom v kanadski prestolnici Ottawa kritiziral tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken. Označil jo je za grozljivo in ruske poveljnike obtožil, da naprave uporabljajo za pobijanje ukrajinskih civilistov in uničevanje infrastrukture, pomembne za ogrevanje ter dobavo elektrike in vode, poroča BBC.

»Kanada in ZDA bodo še naprej sodelovale z našimi zavezniki in partnerji pri razkrivanju, odvračanju in preprečevanju zagotavljanja tega orožja s strani Irana,« je obljubil.

Teheran je sicer večkrat zanikal, da bi s Kremljem sklenil kakršen koli sporazum o dobavi orožja, prav tako Moskva vseskozi zanika uporabo brezpilotnih letal iranske izdelave.

Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je v sredo obtožbe označil za neutemeljene in Ukrajino pozval, naj predloži vse dokaze, ki jih imajo. »Če nam bo jasno, da je Rusija v vojni proti Ukrajini uporabila iranska brezpilotna letala, nas to vprašanje zagotovo ne bo pustilo ravnodušne,« je še dodal.

V četrtek pa je dejanja iranskega režima kritiziral tudi izraelski predsednik Jicak Hercog. »Dejstvo je, da Iran s svojimi dejanji, ko ubija lastne državljane in si v nedogled prizadeva za jedrsko orožje, ogroža ves svet. Zdaj pa ubija tudi nedolžne civiliste v Ukrajini,« je Hercog dejal ob robu srečanja z ameriškim predsednikom Joejem Bidenom.