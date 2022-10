Kot vzrok za povišanje je cerkev navedla inflacijo, povišane cene goriva in zvišanje minimalne bruto plače. Seveda vemo, da so cerkveni ekonomi odlični gospodarstveniki. Prav tako imajo zveze »tam zgoraj«. Torej lahko glede na njihovo septembrsko povišanje cen predvidevamo, da bo do konca leta letna inflacija 15-odstotna – za toliko so namreč povišali cene prispevka. Tokrat ne gre drugače, kot da res lahko le upamo, da imajo prav in se bo zgodil čudež.