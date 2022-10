Študij medicine zaprli za tujce

Ljubljanska in mariborska medicinska fakulteta ter mariborska pedagoška fakulteta so vpis tujih študentov letos omejile zgolj na Slovence brez slovenskega državljanstva. Krive naj bi bile prostorske in kadrovske omejitve pa tudi prošnja prejšnje vlade za povečanje števila mest za domače študente.