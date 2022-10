Že ob pol osmih zjutraj se je včeraj v dolini pod Poncami začel trening slovenskih skakalcev in skakalk, tako da poletnega vremena, kot je dejal Robert Hrgota, glavni trener slovenske moške reprezentance, niti ne čutijo. Treningi potekajo na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča, kar jih čaka tudi na Poljskem. »Na skakalnici smo res prišli že zelo zgodaj zjutraj. Morda bi bila tokratna ura zgodnja tudi za alpince, vendar nas to ne moti, kajti razmere za trening so, tako kot že lani, zelo dobre. Ampak tako je vedno v Planici, zato skušamo dobre pogoje čim bolje izkoristiti. V Visli bodo nastopili vsi člani ekipe A: Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žiga Jelar,« je ekipo za uvodni tekmi svetovnega pokala napovedal glavni trener Robert Hrgota.

V ekipi bo torej tudi Jelar, ki si je v zaključku sezone zvil gleženj na domačih marmornatih stopnicah. »Trajalo je malce dlje, da sem se vrnil nazaj. Želim si le, da bi dobro začel sezono. Ko se bo vse skupaj začelo, bo vse še bolj sproščeno,« je želja 25-letnega Kranjčana Žiga Jelarja. Manj stresno se na začetek sezone pripravljajo preostali člani slovenske ekipe A, v kateri ima največ izkušenj Peter Prevc, dobitnik zlate in srebrne kolajne z ekipnih tekem na zadnjih olimpijskih iger v Pekingu. V trenutno najboljši formi sta Lanišek in Zajc, blizu njima sta starejši bratov od Prevc in Kos.

Forma je boljša kot lani

»Za sabo imam že toliko sezon, tako da mi je popolnoma dovolj, če vem, da mi trener v tem obdobju zaupa. Pravi odraz forme je nato šele tekma, šele na njej vidiš, kje natančno si,« je teden dni pred začetkom sezone popolnoma miren 30-letni Peter Prevc, ki je za zdaj pri 23 zmagah v svetovnem pokalu. V najmočnejši zasedbi bo na Poljsko odšla tudi lani druga najboljša reprezentanca ženskega dela svetovnega pokala. Za zdaj so zanesljive štiri potnice, tudi Nika Križnar, ki si je sredi septembra na tekmi v Rašnovu v Romuniji zvila desni gleženj, ob njej pa bodo v Visli skakale še Urša Bogataj, Ema Klinec in Nika Prevc.

»Popolna ekipa bo znana šele v petek, saj testiramo še nekatere stvari. Lahko rečem, da je za nami zares lepa poletna sezona, rezultatsko tudi zelo uspešna. Ocenjujem, da je forma tekmovalk boljša kot lani pred začetkom svetovnega pokala,« je prepričan Zoran Zupančič, glavni trener ženske skakalne reprezentance, ki letos ne bo mogel računati na Špelo Rogelj in Jernejo Brecl. Obe sta končali svojo skakalno pot, Breclova ne dolgo nazaj.

Bogatajeva želi predvsem uživati

»Skoki gredo v pravo smer, sploh glede na to, da sem bila vmes tri tedne brez njih. Zdi se mi, da je vse skupaj nad pričakovanji, kaj bo na tekmah, pa bomo videli. Za zdaj sem z vsem skupaj zadovoljna. V telovadnici še čutim gleženj, malenkostno bolečino, tako da določenih vaj še ne morem izvajati na polno. Na skakalnici pa je lažje, ker je gleženj fiksiran v čevlju in bolečin ni, le ob pritisku ali če je skok daljši,« je pred začetkom sezone dejala Nika Križnar, zmagovalka svetovnega pokala iz leta 2021, ki je bila na OI v Pekingu zlata v ekipni tekmi in bronasta na posamični.

Še boljša je bila v Pekingu njena najboljša prijateljica Urša Bogataj. Februarja se je s Kitajske vrnila z dvema zlatima kolajnama. »Mislim, da vse komaj čakamo, da se začne. Dobro je, da prihajajo tekme, da ni vseskozi samo trening. Pripravljena sem podobno kot poleti, a predvsem si želim uživati v vsem skupaj,« je želja Urše Bogataj, zmagovalke letošnje poletne velike nagrade.