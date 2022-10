V likovnem salonu, kjer bodo nastajali različni izdelki, ki jih bodo prodajali, in manjši kavarni bodo osebe z downovim sindromom »vadile delo v običajnih okoljih, in računamo, da se bodo z znanjem, ki ga bodo tukaj pridobili, lahko vključili v delo drugje. Ob tem bomo delodajalcem po potrebi zagotovili vso strokovno podporo,« je o delovanju novega prostora, ki bo tudi družabni, še dejala predsednica Bužanova. V Ateljeju 21, kjer želijo prispevati k večji prepoznavnosti in vključenosti oseb z downovim sindromom ter spodbuditi delodajalce, da ponudijo priložnost tudi težje zaposljivim, bo tudi program za starše otrok z downovim sindromom. Potekale bodo skupine za samopomoč, organizirali bodo skupna letovanja z izobraževanjem, na voljo pa bodo tudi določene oblike varstva. Na odprtju novega centra je bilo med bodočimi uporabniki čutiti navdušenje.