Ob predstavitvi trase 110. izvedbe kolesarske dirke po Franciji je najprej v oči padlo zgolj 22 kilometrov vožnje na čas. Edini posamični kronometer bo na sporedu v sklopu 16. etape, tudi vožnja na čas pa bo razgibana in z veliko klanca. Organizatorji so na ta način onemogočili, da si specialisti za vožnjo na čas, kakršni so Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard ali Primož Roglič, ne bodo moglli odločilne prednosti pred tekmeci nabrati v tej specialni kolesarski disciplini. S tem je tudi skoraj povsem jasno postalo, da na Touru ne bo nastopil belgijski čudežni deček in aktualni svetovni prvak Remco Evenepoel, saj mu trasa Gira, kjer bodo na sporedu kar trije kronometri, veliko bolj ustreza. Tadej Pogačar bo v borbi za naskok na tretjo rumeno majico moral biti pozoren tudi na številne druge kapetane in ne le zgolj na izjemno močno ekipo Jumbo-Visme, ki mu je letos z Vingegaardom odnesla zmago.

Vseh pet gorskih verig Francije

Veliki start najbolj prestižnega kolesarskega kroga na svetu bo 1. julija gostil Bilbao. Gre za največje mesto v pokrajini Baskija, kjer bodo potekale prve tri etape dirke. Ker gre za izrazito hribovito pokrajino, bomo že v prvih dnevnih videli širšo sliko, kateri kolesarji bodo Tour pričakali v najboljši formi. Po treh etapah v Baskiji se bo karavana preselila v Francijo, ki je ne bo več zapustila. Prvi dve od skupno osmih gorskih etap bosta na sporedu v Pirenejih sredi prvega tekmovalnega tedna. Šesta etapa s ciljem na smučišču Cauterets bo imela tudi zaključni vzpon.

Iz jugozahoda Francije se bo karavana nato selila proti vzhodu, kjer se bodo odločilne bitke bile v Alpah. Še pred tem se bodo ob zaključku uvodnega dirkanja kolesarji ustavili tudi v Centralnem masivu, kjer se bo uvodni teden dirkanja zaključil na ognjeniku Puy de Dome. Zahteven vzpon, ki se na francosko pentljo vrača po 35 letih. Po Centralnem masivu sledi gorstvo Jura, kjer se bo na francoski državni praznik (Dan Bastilije) 14. julija etapa končala na slovitem Grand Colombierju. Klanec z obilico lepih spominov za slovenske ljubitelje kolesarstva, saj sta Primož Roglič in Tadej Pogačar leta 2020 slavila dvojno zmago. Boljši je bil volk iz Klanca pri Komendi.

Ob zaključku drugega tedna dirkanja in na uvodu tretjega sledi šov v Alpah, kjer bodo potekale štiri odločilne etape vključno z edinim kronometrom na Touru. Kraljevska etapa bo 17., ki se bo končala v Courchevelu. Kolesarje ta dan čakajo štirje zahtevni vzponi, tik pred ciljem pa še najvišji vrh dirke Col de la Loze (2304 m), ki bo najboljše kolesarje sveta gostil drugič. Po zadnji alpski etapi sledita dva tranzicijska dneva proti Parizu, predzadnji dan dirke pa še en kratek in izjemno eksploziven spektakel v Vogezih, ki bo dal dokončnega junaka 110. dirke po Franciji.

Tadeja Pogačarja malo kronometra ne moti

Na predstavitvi trase v Parizu je bil v spremstvu svoje zaročenke Urške Žigart tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Dvakratni zmagovalec francoske pentlje in letos drugi je bil nad traso navdušen. »Resnično mi je všeč, čaka nas veliko gorskih etap. Čeprav smo še daleč od naslednjega Toura, sem prepričan, da bo ta izdaja izjemna, zaradi česar se že veselim julija prihodnje leto. Po letošnji dirki sem zelo motiviran, da jo spet osvojim,« je v Parizu razmišljal član ekipe UAE Emirates. Zmago bo branil Danec Jonas Vingegaard, ki ga na predstavitvi trase ni bilo, pa je zatrdil, da bi bil presenečen, če se ekipa ne bi odločila, da bi branil zmago. Pri Jumbo-Vismi za zdaj namreč še niso potrdili, kdo bo njihov kapetan na dirki vseh dirk prihodnje leto. Znova se bodo za rumeno majico borile tudi ženske, ki bodo svojo dirko začele na dan, ko bodo kolesarji zaključili svoje tritedensko popotovanje.