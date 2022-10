Mathieu Amalric, režiser in igralec: Snemanje je kot neponovljiva dirka

Francoski režiser Mathieu Amalric je mednarodnemu občinstvu poznan predvsem po svoji igralski karieri. Še nedavno smo ga tako lahko ujeli v Francoski depeši in Grand Budapest hotelu Wesa Andersona ter si ga zapomnili po vlogi Bondovega zlobneža v filmu Kvantum sočutja. A Amalric je predvsem tudi zanimiv in pronicljiv režiser, ki je v Ljubljani tokrat predstavljal že svoj osmi celovečerec Močno me objemi. Gre za presunljivo družinsko dramo, ki gledalca odpelje v notranji svet ženske, tavajoče med doživetimi in izmišljenimi spomini, tokom realnosti in čiste domišljije. Amalric je ob tej priložnosti z nami spregovoril o inspiracijah in okoliščinah nastajanja filma, delu z izjemno Vicky Krieps ter vplivih dolgoletnega prijateljstva z avantgardnim saksofonistom in skladateljem Johnom Zornom na proces dela.