Tudi tokrat je bil ogenj ob prihodu gasilcev že polno razvit, a so ga po dobri uri in pol spravili pod kontrolo in omejili. Tokratni požar ni bil tako obsežen kot tisti izpred slabega leta dni. Na delu so ekipe Gasilske brigade Ljubljana in okoliških gasilskih društev.

V Vižmarjih je znova zagorelo. Video: Bralka Dnevnika pic.twitter.com/z5nCYBMFsl — Dnevnik (@Dnevnik_si) October 27, 2022